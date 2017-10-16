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Молодой житель Заполярья сбил насмерть велосипедиста в Ленинградской области

12:2316 октября 2017Просмотров: 44

Погибший велосипедист нарушил правила дорожного движения.

15 октября в 15:45 по обочине трассы «Кола», у стройбазы «Северный тракт» в Ленинградской области, ехал 71-летний местный житель на велосипеде.

Ему на встречу, в сторону Мурманска, двигался автомобиль ВАЗ-2115. За рулем находился 18-летний житель Мурманской области.

Не убедившись в безопасности маневра, пенсионер неожиданно выехал на проезжую часть, где начал ее пересекать справа налево и был сбит «Жигулями», сообщает Konkretno.ru

Пожилой мужчина погиб на месте происшествия.

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