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Мурманчане на Всемирном фестивале молодежи и студентов

20:0916 октября 2017Просмотров: 49

В Сочи открылся Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он проходит под девизом «Вместе со всей планетой». На фестиваль приехали делегации более чем из 180 стран. Из всех регионов России. Мурманскую область представляют 45 юношей и девушек.

Сочи как кипящий котел, огромный муравейник. Десятки тысяч участников, волонтеры, просто гости олимпийской столицы.

Всюду - зрелищные, научно-образовательные мероприятия, дискуссионные площадки, мастер-классы. Экология, архитектура городов, технологии будущего, волонтерское движение - ребятам есть что показать и рассказать друг другу.

В составе мурманской делегации - студенты, активисты общественных организаций, победители олимпиад, ребята, уже проявившиеся себя в самых разных сферах деятельности.

Телекомпанию ТВ-21 представляют сразу три участника - корреспонденты Владимир Школьников, Татьяна Юлусова и Лиана Мхитарян.

«Мы ведем репортаж с Всемирного фестиваля молодежи и студентов, и сейчас мы поднимаемся в главный медиа-центр фестиваля - здесь больше пяти тысяч площадок и мы сами не верим, что сможем посетить их все. Но мы попробуем и обо всем самом интересном расскажем вам».

Кроме участников фестиваля в Сочи работает большая группа волонтеров и Мурманской области.

Алёна Лянгазова, волонтёр Всемирного фестиваля молодежи и студентов: «Хочу сказать, что нашу мурманскую волонтерскую организацию очень хорошо знают, отмечают, что мы, несмотря на то, что заполярные, очень солнечные, очень дружелюбные, нас называют снеговиками за нашу форму, и мы делаем все, чтобы фестиваль прошел на самом высоком уровне».

Татьяна Юлусова, корреспондент ТВ-21: «У медиа-центра - главной площадки фестиваля, можно совершить импровизированную прогулку по миру - флаги всех государств развевает теплый сочинский ветер».

Лиана Мхитарян, корреспондент ТВ-21: «Здесь сейчас собрались более 30 тысяч молодых людей, разного гражданства, национальностей и вероисповедания, с разным цветом кожи и разными родными языками».

На выставке «Регионы России» можно увидеть всю нашу страну.

В воскресенье накануне церемонии открытия фестиваля мурманскую делегацию посетила губернатор Марина Ковтун.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Вы молодцы, вы прекрасно выглядите все, у вас прекрасное настроение, и желание взять все с этого форума, опыт проектов и рассказать о себе и показать себя. Во всеоружии».

Делегаты форума и глава региона договорились о том, что после возвращения из Сочи ребята поделятся своими впечатлениями, полученными знаниями и опытом с земляками.

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