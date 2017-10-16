Мурманчанин лишился денег, продавая гараж в интернете

В полицию обратился житель Мурманска 1958 года рождения с заявлением о мошенничестве.

Полицейские выяснили, что мужчина разместил на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже гаража.

Позвонивший ему «покупатель» сказал, что готов приобрести гараж, а также произвести предоплату покупки, подтверждающую его намерения.

Мужчину убедили пройти к ближайшему банкомату и совершить определенный алгоритм действий. Следуя инструкциям, мужчина перевел 12 тысяч рублей на счет мошенника.

Позже мужчина попытался связаться с мошенником, но безуспешно – его телефон уже был отключен.

Номер телефона, с которого звонил злоумышленник, как установили сотрудники полиции, оказался зарегистрирован в Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.