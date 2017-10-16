На базе воинской части Росгвардии Мурманской области прошла областная военно-патриотическая игра «Зарница»

Старшеклассники из разных школ Мурманской области приняли участие в спортивной игре «Зарница», которая прошла на базе воинской части Росгвардии Мурманской области. Оказание первой медицинской помощи, стрельба в тире, бег в бронежилетах, метание гранат - это лишь некоторые испытания, которые ожидали школьников.

В этом году областная военно-спортивная игра «Зарница» посвящена восьмидесятилетию Мурманской области. Участие в игре смогли принять более семидесяти учащихся старших классов - это победители муниципальных этапов соревнований из Мурманска, Кировска, Ковдорского района, Североморска, Видяево, Заозерска и Александровска.



Антон Дубовицкий, заведующий отделом гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ЦДО «Лапландия»: «Сегодня для участников подготовлены одиннадцать увлекательных соревновательных этапов. В рамках, которых, они смогут проявить свою военно-историческую, военно-практическую и военно-теоретическую подготовку и таким своеобразным, инновацией нашей, да, является - это творческий этап, который завершит конкурсную программу».

Для прохождения всех этапов соревнований от ребят потребовалась не только слаженная командная работа, но и отличная физическая подготовка.



Несмотря на устоявшееся мнение, что военная служба - это не женское дело, бок о бок со своими одноклассниками соревновались и девушки, продемонстрировав результаты не хуже, а порой и лучше чем у парней.



Вера Дубовицкая и Мария Веткина, ученицы лицея №2: «Так мы в будущем собираемся тоже, как бы, в армию идти. Кто в училище, кто в академию комитета следственного. Я вот собираюсь в училище военное поступать. В прошлом году мы вот это всё начали активно развивать и вот сейчас вот наши десятиклассники. - Все хотят тоже участвовать. - Мы сделали такую мощную рекламу».



На протяжении всей полосы препятствий школьников сопровождали опытные бойцы Росгвардии, которые направляли и корректировали ребят. Это сделано не случайно, даже при прохождении испытаний на элитный краповый берет, солдат сопровождают инструкторы. Поддержка и плечо опытного старшего товарища, важна как никогда.



Павел Харченко, инспектор по особым поручениям управления Росгвардии по Мурманской области: «Необходимо, значит, с молодёжью, с подрастающим поколением проводить такие занятия, проводить патриотическое воспитание, показывать сегодняшние события и в будущем, это воспитание, как раз таки, может сказаться на том, что человек не пройдёт мимо какого-то несчастья, поможет пожилому человеку, не оставит девушку в беде. То есть, естественно, данное воспитание необходимо, полезно и будет только помогать в дальнейшем в жизни молодым людям».



В этом году на базе данной воинской части проходит уже третья военно-спортивная игра. Ранее, совместно с городским молодёжным патриотическим центром, прошла игра «Будущий Воин» и «Один день в армии». Опыт проведённых мероприятий и отработанные элементы были включены в «Зарницу», так как на кону выход на всероссийские соревнования.



Антон Дубовицкий, заведующий отделом гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ЦДО «Лапландия»: «Та команда, которая сумеет одержать победу в сегодняшних соревнованиях. Поедет на всероссийский этап военно-спортивных соревнований, на игру «Победа», которая будет проходить в августе 2018 года в городе Волгограде».



С каждым годом военно-спортивные игры приобретают большую популярность среди школьников. Сегодня, после соревнований, всех ребят напоили горячим чаем и накормили обедом. Специально для участников «Зарницы», поварами воинской части, были приготовлены праздничные пироги.