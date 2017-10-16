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Началась регистрация на Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»

16:1516 октября 2017Просмотров: 105

1 октября 2017 года началась регистрация участников VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2018 год.

Конкурс является самым масштабным Всероссийским литературным проектом с ежегодным участием более 2 миллионов обучающихся из 85 регионов России.

Конкурс проводится в целях пропаганды чтения среди обучающихся, развития интереса к классической и современной литературе, расширения читательского кругозора, выявления и поддержки одарённых детей.

Сроки проведения конкурса:

· Первый (школьный) тур (в образовательной организации) - с 1 по 28 февраля 2018 г.;

· Второй (муниципальный) тур - с 1 по 15 марта 2018 г.;

· Третий (региональный) тур - с 25 марта по 10 апреля 2018 г.;

· Всероссийский финал (МДЦ «Артек») - май 2018 г.;

· Суперфинал (Красная площадь, г. Москва) – с 3 по 6 июня 2018 г.

Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конкурса www.youngreaders.ru с 1 октября 2017 года по 25 января 2018 года.

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