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«Преданный» на защите северных границ

20:0516 октября 2017Просмотров: 61

Строй сторожевых кораблей пограничного управления ФСБ России западному арктическому району сегодня пополнился. Новый сторожевой пограничный корабль «Преданный» прибыл сегодня в Мурманск. Встречали его и журналисты ТВ-21 Янина Морозова и Константин Кабанец.

Под звуки марша новый пограничный корабль «Преданный» причалил теперь уже к родному берегу. Позади первый межрегиональный переход и ходовые испытания, первые тренировки и корабельные учения. По давней морской традиции тем, кто успешно завершил переход - поросенок в подарок. Прибытие нового корабля - настоящее событие для Мурманска, поскольку задач у береговой охраны по западному арктическому району меньше не становится.

Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Прежде всего, хочется поздравить пограничное управление по западному арктическому району получением нового корабля. Корабля нового, суперсовременного. Мы мирный регион, Мурманская область, любим дружить с соседями, но дружат, как правило, с сильными, потому получение нового корабля с новыми возможностями и вооружением придает нам уверенности в том, что наша дружба с соседями будет продолжаться и укрепляться».

Главы Мурманска также поздравили моряков с прибытием в порт приписки, планы сотрудничества города и погрануправления по западному арктическому району уже намечены. Возможно, вскоре у Мурманска появится подшефный пограничный корабль.

Дмитрий Филлипов, глава Мурманска: «Мы вышли сейчас с такой инициативой, чтобы очередной пограничный сторожевой корабль был назван именем нашего города героя Мурманска. Такой корабль уже был, но к сожалению, по сроку службы он перестал существовать и мы бы хотели, чтоб появился новый корабль, нового образца, современный с названием Мурманск».

«Преданный» - детище российских конструкторов, построен в Санкт - Петербурге по проекту конструкторского бюро «Алмаз». Класс «морской охотник». Предназначен для патрулирования территориальных вод, ближних и дальних морских зон, осуществления задач по защите интересов России в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе, для противодействия террористической угрозе и участия в аварийно - спасательных операциях. Оснащен вертолетной площадкой, складным ангаром, имеет слип для спуска на воду быстроходного катера.

Владимир Ротач, начальник отряда пограничных сторожевых кораблей: «Условия службы и отдыха личного состава на самом высочайшем уровне. В него заложены такие данные как автономность до двух месяцев, дальность плавания 3,5 тысячи миль, мореходность до 6 баллов, и способен преодолевать ледовые поля толщиной до 20 см».

Экипаж корабля - сборный, моряки со всех регионов нашей страны, прошедшие специальный отбор и подготовку для работы на этом суперсовременном корабле. После прибытия в Мурманск их ждет недолгий отдых и новый выход в море.

Совсем скоро «Преданный» выйдет на первое свое боевое дежурство, а самое современное оснащение позволит ему выполнять боевые задачи наиболее эффективно. Ведь забота о безопасности наших границ в современных условиях настоящая необходимость.

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