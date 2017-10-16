Прогноз погоды по Мурманской области на 17 октября

Облачная погода. Ночью осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер ночью и утром восточный, северо-восточный 12-17 м/с, днем северный северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха от 0 до +5° в течение суток.
Прогноз погоды на «17» октября по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
+1..+3
|
+2..+4
|
дождь с мокрым снегом
|
небольшой дождь
|
Умба
|
+1..+3
|
+1..+3
|
дождь с мокрым снегом
|
небольшой дождь
|
Полярные Зори
|
+1..+3
|
+1..+3
|
дождь с мокрым снегом
|
небольшой дождь
|
Апатиты
|
0..+2
|
+1..+3
|
мокрый снег
|
небольшой дождь
|
Кировск
|
0..+2
|
+1..+3
|
мокрый снег
|
небольшой дождь
|
Ковдор
|
0..+2
|
+2..+4
|
мокрый снег
|
небольшой дождь
|
Мончегорск
|
+1..+3
|
+1..+3
|
дождь с мокрым снегом
|
небольшой дождь
|
Ловозеро
|
0..+2
|
+1..+3
|
дождь с мокрым снегом
|
небольшой дождь
|
Оленегорск
|
0..+2
|
+1..+3
|
дождь с мокрым снегом
|
небольшой дождь
|
Никель
|
+1..+3
|
+1..+3
|
дождь с мокрым снегом
|
небольшой дождь
|
Заполярный
|
0..+2
|
+1..+3
|
дождь с мокрым снегом
|
небольшой дождь
|
Североморск
|
+1..+3
|
+1..+3
|
дождь
|
небольшой дождь
|
Мурманск
|
+1..+3
|
+1..+3
|
дождь
|
небольшой дождь
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 17 октября
|
Температура воздуха
|
утром +1..+3
|
днем +1..+3
|
вечером +1..+3
|
Осадки
|
дождь
|
небольшой дождь
|
небольшой дождь