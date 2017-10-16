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Прогноз погоды по Мурманской области на 17 октября

13:4416 октября 2017Просмотров: 69

Облачная погода. Ночью осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер ночью и утром восточный, северо-восточный 12-17 м/с, днем северный северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха от 0 до +5° в течение суток.

Прогноз погоды на «17» октября по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

+1..+3

+2..+4

дождь с мокрым снегом

небольшой дождь

Умба

+1..+3

+1..+3

дождь с мокрым снегом

небольшой дождь

Полярные Зори

+1..+3

+1..+3

дождь с мокрым снегом

небольшой дождь

Апатиты

0..+2

+1..+3

мокрый снег

небольшой дождь

Кировск

0..+2

+1..+3

мокрый снег

небольшой дождь

Ковдор

0..+2

+2..+4

мокрый снег

небольшой дождь

Мончегорск

+1..+3

+1..+3

дождь с мокрым снегом

небольшой дождь

Ловозеро

0..+2

+1..+3

дождь с мокрым снегом

небольшой дождь

Оленегорск

0..+2

+1..+3

дождь с мокрым снегом

небольшой дождь

Никель

+1..+3

+1..+3

дождь с мокрым снегом

небольшой дождь

Заполярный

0..+2

+1..+3

дождь с мокрым снегом

небольшой дождь

Североморск

+1..+3

+1..+3

дождь

небольшой дождь

Мурманск

+1..+3

+1..+3

дождь

небольшой дождь

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 17 октября

Температура воздуха

утром +1..+3

днем +1..+3

вечером +1..+3

Осадки

дождь

небольшой дождь

небольшой дождь
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