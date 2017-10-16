Прогноз погоды по Мурманской области на 17 октября

Облачная погода. Ночью осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер ночью и утром восточный, северо-восточный 12-17 м/с, днем северный северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха от 0 до +5° в течение суток.

Прогноз погоды на «17» октября по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша +1..+3 +2..+4 дождь с мокрым снегом небольшой дождь Умба +1..+3 +1..+3 дождь с мокрым снегом небольшой дождь Полярные Зори +1..+3 +1..+3 дождь с мокрым снегом небольшой дождь Апатиты 0..+2 +1..+3 мокрый снег небольшой дождь Кировск 0..+2 +1..+3 мокрый снег небольшой дождь Ковдор 0..+2 +2..+4 мокрый снег небольшой дождь Мончегорск +1..+3 +1..+3 дождь с мокрым снегом небольшой дождь Ловозеро 0..+2 +1..+3 дождь с мокрым снегом небольшой дождь Оленегорск 0..+2 +1..+3 дождь с мокрым снегом небольшой дождь Никель +1..+3 +1..+3 дождь с мокрым снегом небольшой дождь Заполярный 0..+2 +1..+3 дождь с мокрым снегом небольшой дождь Североморск +1..+3 +1..+3 дождь небольшой дождь Мурманск +1..+3 +1..+3 дождь небольшой дождь

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 17 октября