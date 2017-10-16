Сборная России потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 64-го на рекордно низкое для себя 65-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном на официальном сайте организации.

Об этом сообщает ТАСС.

В рейтинге ФИФА учитываются только результаты матчей, сыгранных за последние 48 месяцев. Чтобы придать большее значение недавним играм, применяются коэффициенты.

Данный рейтинг будет учитываться при определении составов корзин для жеребьевки группового этапа чемпионата мира.

В настоящий момент известен состав первой корзины, в которую попали сборные России (как представитель страны-организатора), Германии, Бразилии, Португалии, Аргентины, Бельгии, Польши и Франции.







