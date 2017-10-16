Сегодня в мурманской «научке» пройдет День Кандалакшского заповедника

Сегодня в 14:00 в Мурманской областной научной библиотеке пройдет День Кандалакшского заповедника.

День Кандалакшского заповедника посвящен 85-летию образования заповедника и Году экологии.

Откроет встречу Ольга Алексеевна Вейсблюм, специалист отдела экологического просвещения заповедника. Она познакомит с удивительными заповедными уголками, расскажет об особенностях работы сотрудников особо охраняемых природных территорий, вся деятельность которых направлена на сохранение и воспроизводство уникальных представителей животного и растительного мира.

В этот день посетителей ждет презентация фотовыставки «Пойманные мгновения», на которой представлены фотографии с великолепными пейзажами и животными, обитающими на территории заповедника, удачно попавшими в «прицел» фотообъектива.

Также состоится показ нового фильма «Озеро в море» телестудии «Леннаучфильм».

На одном из островов среди Белого моря скрыто от посторонних глаз небольшое озеро. За внешней тишиной и умиротворенностью таится целый мир живых существ, полный страстей, переживаний и трагедий.

Здесь выводят свое потомство необычные утки c черно-белым оперением, живущие в дуплах деревьев. Съемки фильма велись в течение нескольких лет на территории Кандалакшского заповедника в естественной среде обитания птиц. Кинолента раскроет удивительные истории из жизни этих птиц и их ближайших соседей.

Для детской и молодежной аудитории будут проведены мастер-класс, интеллектуальная игра и интерактивный кроссворд.