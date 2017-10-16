Светлане Макаровой дали 4 года колонии

В Октябрьском районном суде огласили приговор бывшему депутату горсовета Светлане Макаровой. Ее судили за мошенничество в особо крупном размере.

Как следует из материалов дела, Светлана Макарова создала множество ТСЖ. Собирая с жильцов плату за коммунальные услуги, Макарова лишь частично переводила деньги ресурсоснабжающим организациям – ТЭЦ, МРСК Северо-Запада, Водоканалу. Остальные тратила на собственные нужды.

Ущерб предприятий составил 37,6 миллионов рублей. Макарову отправили в колонию общего режима на 4 года. Адвокат намерен обжаловать приговор.