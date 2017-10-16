В Кандалакше мужчина незаконно продал иномарку сожительницы

В полицию обратилась жительница Кандалакши 1991 года рождения с заявлением о том, что знакомый не возвращает ей «Форд Фокус» стоимостью свыше 500 тысяч рублей.

Заявительница рассказала полицейским, что весной 2017 года она передала автомобиль своему сожителю во временное пользование.

Мужчина часто пользовался транспортным средством, а летом уехал на машине в Мурманск, чтобы найти работу.

Через некоторое время подозреваемый вернулся в Кандалакшу и сообщил женщине, что когда он находился в Мурманске, машина сломалась и он оставил ее в автосервисе.

Через некоторое время владелица автомобиля поинтересовалась, когда вернут машину.

Несколько раз мужчина сообщал потерпевшей, что автомеханик переносит сроки возврата автомобиля под предлогом большой загруженности, и что скоро машину вернут.

В конце июня женщина написала заявление в полицию.

Полицейские задержали ранее неоднократно судимого безработного 30-летнего жителя Кандалакши, который рассказал полицейским, что продал автомобиль, когда находился в Мурманске, а вырученные за автомобиль деньги он присвоил.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет заключения, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Подозреваемый находится под арестом.