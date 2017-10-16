В Красноярске подводят итоги конференции «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере», которую провёл «Норникель» в партнёрстве с Сибирским федеральным университетом. В рамках Года экологии в России её программа стала особенно насыщенной.

Участники пленарного заседания, прежде всего, обсудили экологические аспекты развития стратегических производств региона, модернизацию промышленных предприятий в соответствии с задачей сокращения выбросов. Представитель Кольской ГМК Александр Тюкин рассказал как идёт работа по внедрению в Мончегорске, Заполярном и Никеле, где расположены производства компании, наилучших доступных технологий. Говоря об уже реализованных проектах он отметил закрытие обжигового завода в Заполярном и переход обогатительной фабрики на выпуск концентрата по механической технологии брикетирования; капитальный ремонт, а фактически, строительство заново по современным лекалам рудно-термической печи №5 в плавильном цехе в Никеле и запуск в Мончегорске уникального для России производства электролитного кобальта.



Александр Тюкин, начальник управления научно-технического развития и экологической безопасности Кольской ГМК: «Кобальт выпускается по наилучшей доступной в мире технологии - это выщелачивание, экстракция, электроэкстракция. Технология электроэкстракции - она наилучшая доступная в мире - это не только экспертное мнение, это зарегистрировано в технических справочниках, и в том числе, это прописано в технических справочниках Европейского союза, как наилучшая доступная технология выпуска никеля, кобальта и меди».



Ещё одна уникальная для страны технология - участок утилизации солевого стока никелевого рафинирования. Раньше тысячи тонн соли в год сбрасывались в том или ином виде в окружающую среду, сейчас компания смогла существенно снизить экологическую нагрузку на водоёмы.



Александр Тюкин, начальник управления научно-технического развития и экологической безопасности Кольской ГМК: «Этот проект изначально чисто экологический, не направленный на получение прибыли. Но в нём применены самые современные технологии энергосбережения, и он позволяет снизить потери ценных технологических реагентов, а часть из них вообще выпустить в виде товарной продукции».



В процессе реализации находится строительство станции очистки шахтных вод рудника «Северный». Самым крупным проектом сегодня является переход Кольской ГМК на производство всего объёма никеля, а в перспективе и меди, по технологии электроэкстракции.



Александр Тюкин, начальник управления научно-технического развития и экологической безопасности Кольской ГМК: «Электроэкстракция никеля характеризуется не только своей экономической эффективностью, но и значимым экологическим эффектов. Дело в том, что в данном случае исключается целый пирометаллургический передел - это анодная плавка никелевого огарка. И, следовательно, уходят выбросы металлосодержащей пыли. Соответственно, снижаются производственные потери никеля».



Подводя итоги своего выступления Александр Тюкин отметил, что любая работа в сфере заботы об окружающей среде, должна подтверждаться видимыми результатами, а именно откликом самой природы. Поэтому мониторинговую работу сегодня проводят специалисты заповедников «Лапландский» и «Пасвик», отмечая рост популяции животных и растений, повышение количества их видов и регистрируя в целом восстановление экосистем, которые были нарушены в ранние годы существования комбинатов «Печенганикель» и «Североникель».



Александр Тюкин, начальник управления научно-технического развития и экологической безопасности Кольской ГМК: «Что говорить, достаточно того, что мы сейчас регистрируем такое редчайшее растение как ятрышник - «северная орхидея». Это один из наиболее значимых индикаторов, мы до 2005 года в регионе вообще её не обнаруживали. Так же нужно отметить, что с 2016 года у нас законодательно детализирован порядок мониторинга негативного воздействия оказываемого на окружающую среду объектами размещения отходов. С этого же года такой мониторинг для нас выполняется, и его результаты показывают, что ни один из наших объектов размещения отходов значимого негативного воздействия на окружающую среду не оказывает».



Не смотря на то, что формально инвестиционные проекты компаний подразделяются на коммерческие и экологические, по сути каждый инвестпроект направлен на решение целого комплекса задач, среди которых и повышение экономической эффективности работы предприятия и снижение негативного воздействия на окружающую среду.



Елена Безденежных, вице-президент - статс-секретарь - руководитель Блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель»: «Более 250 миллиардов до 2023 года мы намерены вложить именно в решение экологических проблем. И это только прямые инвестиции в экологию. Что касается косвенных инвестиций, то все мероприятия, которые мы сейчас делаем по наращиванию своей производственной базы, по улучшению производственной базы, они все направлены на экологию. Потому, что сейчас новые доступные технологии говорят о том, что неэкологичные мероприятия просто внедрять нельзя. Поэтому, все триллионные затраты - это так или иначе связано с решением проблем экологических».

В Год экологии «Норникель» был признан абсолютным лидером экологических изменений, происходящих в промышленной политике России. Но для компании эта работа началась ещё до 2017 года и не закончится с его завершением.



Елена Безденежных, вице-президент - статс-секретарь - руководитель Блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель»: «Действительно объём мероприятий по экологии у нас большой - от выпуска малька до закрытия заводов и строительства новых переделов. Но на этом останавливаться нельзя, потому, что компания действительно ответственная в сфере экологии, и привлекает открыто всех остальных участников этого процесса к диалогу».



Авторитетная экспертная площадка по инициативе «Норникеля» объединила ученых, представителей власти, надзорных органов и крупнейших предприятий Красноярского края, а также общественных организаций в нынешнем году уже в шестой раз. 20 апреля на Красноярском Экономическом Форуме между Красноярским краем и крупнейшими промышленными компаниями, работающими в регионе, была подписана Экологическая хартия. И завершившаяся экологическая конференция, по словам представителей «Норникеля», является продолжением заданного курса на выполнение совместных задач по охране окружающей среды, демонстрируя преемственность в реализации экологических инициатив края.