16+
,
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мончегорске открыли центр досуга для студентов

17:1916 октября 2017Просмотров: 94

Студенты Мончегорского политехнического колледжа давно мечтали о собственном досуговом центре. И вот мечта осуществилась благодаря компании «Норникель», администрации Мончегорска и колледжа.

Студенческий досуговый центр «МонПК», открытый в юбилейный для города год, стал еще одним общественным пространством для молодежи, желающей найти альтернативу своему обычному времяпровождению.

Об этом сообщает Kn51.ru.

Досуговый центр создан в помещении общежития мончегорского политеха на проспекте Металлургов, 21. Это здание несколько лет пустовало. Благодаря взаимодействию «Норникеля», Кольской ГМК и городских властей теперь здесь есть не только места для проживания иногородних студентов, но и современный центр досуга.

Идея организации общественного пространства для студенчества в Мончегорске витала давно. Но всерьез и решительно его решили создать в политехническом колледже.

Финансовую сторону вопроса помог решить «Норникель» с корпоративной благотворительной программой «Мир новых возможностей». Проект создания досугового студенческого центра был признан одним из победителей конкурса социальных инициатив, объявленного компанией. На реализацию своей задумки колледж получил 999 тысяч рублей.

Главный специалист отдела благотворительных программ Кольской ГМК Диана Замятина поблагодарила руководство и студентов колледжа за их активную жизненную позицию и желание сделать жизнь интересней.

- Я сама студенткой жила в общежитии и знаю, что, когда возвращаешься с занятий в комнату, хочется общения. У вас теперь есть центр, который поможет реализовать досуг, плодотворно работать над совместными проектами. Такое общественное пространство является комфортной почвой для реализации многих идей, - обратилась к студентам Диана Замятина.

Она также напомнила, что до 1 ноября продолжается прием заявок на участие конкурсе социальных проектов программы «Мир новых возможностей», и призвала студентов активно участвовать в нем.

Читайте также
Антимонопольная служба разработала план снижения цен на контрацептивыЖениться по-новому расписанию. В Печенгском районе изменился график приема в отделах ЗАГСМурманчанин угрожал жене, слова подкрепил деломНачалась регистрация на Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»
В Мурманск прибыл новый пограничный сторожевой корабль «Преданный»Катер проекта «Грачонок» прошёл плановое техобслуживание на Северном флотеВ краеведческом музее откроется выставка, посвящённая первому директору музея Михаилу МихайловуМурманчанин лишился денег, продавая гараж в интернетеВ Мурманской области за ночь сгорели два автомобиляПрогноз погоды по Мурманской области на 17 октября
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс