В Мончегорске открыли центр досуга для студентов

Студенты Мончегорского политехнического колледжа давно мечтали о собственном досуговом центре. И вот мечта осуществилась благодаря компании «Норникель», администрации Мончегорска и колледжа.



Студенческий досуговый центр «МонПК», открытый в юбилейный для города год, стал еще одним общественным пространством для молодежи, желающей найти альтернативу своему обычному времяпровождению.

Об этом сообщает Kn51.ru.

Досуговый центр создан в помещении общежития мончегорского политеха на проспекте Металлургов, 21. Это здание несколько лет пустовало. Благодаря взаимодействию «Норникеля», Кольской ГМК и городских властей теперь здесь есть не только места для проживания иногородних студентов, но и современный центр досуга.

Идея организации общественного пространства для студенчества в Мончегорске витала давно. Но всерьез и решительно его решили создать в политехническом колледже.



Финансовую сторону вопроса помог решить «Норникель» с корпоративной благотворительной программой «Мир новых возможностей». Проект создания досугового студенческого центра был признан одним из победителей конкурса социальных инициатив, объявленного компанией. На реализацию своей задумки колледж получил 999 тысяч рублей.

Главный специалист отдела благотворительных программ Кольской ГМК Диана Замятина поблагодарила руководство и студентов колледжа за их активную жизненную позицию и желание сделать жизнь интересней.

- Я сама студенткой жила в общежитии и знаю, что, когда возвращаешься с занятий в комнату, хочется общения. У вас теперь есть центр, который поможет реализовать досуг, плодотворно работать над совместными проектами. Такое общественное пространство является комфортной почвой для реализации многих идей, - обратилась к студентам Диана Замятина.

Она также напомнила, что до 1 ноября продолжается прием заявок на участие конкурсе социальных проектов программы «Мир новых возможностей», и призвала студентов активно участвовать в нем.