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В Мурманск прибыл новый пограничный сторожевой корабль «Преданный»

16:0016 октября 2017Просмотров: 156

«Преданный», построенный по проекту Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» в Санкт-Петербурге, представляет собой современный сторожевой корабль, в котором воплощены самые современные достижения отечественной науки и техники.

На торжественном митинге первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин поздравил Пограничное управление ФСБ России по Западному арктическому району с получением нового корабля.

«В эпоху глобального потепления, когда появляются все новые и новые районы добычи биоресурсов, когда активно развивается добыча углеводородов, новые возможности корабля пригодятся для того чтобы обеспечить интересы России по защите нашей промышленной деятельности в Арктике», – отметил первый заместитель губернатора.

Корабль предназначен для выполнения широкого спектра задач, возложенных на береговую охрану – патрулирование территориальных вод ближних и дальних морских зон, охрану государственной границы и континентального шельфа, проведение аварийно-спасательных работ, а также для проведения аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий природных бедствий.

Наряду с охраной границы корабль может применяться для борьбы с терроризмом и морским пиратством.

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