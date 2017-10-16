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В Мурманске женщина воткнула нож в легкое гражданскому мужу

13:1416 октября 2017Просмотров: 275

В полицию поступило сообщение о госпитализации 42-летнего жителя Мурманска с множественными ранами грудной клетки, проникающего ранения в область легких и брюшной полости. 

Врачи квалифицировали травмы, как тяжкий вред здоровью.

Полицейские, прибыв в больницу, опросили потерпевшего и выяснили, что ранения кухонным ножом ему нанесла сожительница.
Полицейские выяснили, что между сожителями возник конфликт во время распития спиртного на почве личных неприязненных отношений. Женщина схватила нож и стала наносить им удары потерпевшему.

Мужчине удалось покинуть квартиру и обратиться за помощью, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В квартире, где произошел инцидент, была задержана подозреваемая - жительница Мурманска 1971 года рождения. Она ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление и покушение на кражу.

Возбуждено уголовное дело. Виновница происшествия может отправиться в колонию на 10 лет.

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