В Мурманской области появятся антибраконьерские бригады

В Мурманской области появятся бригады общественных инспекторов, которые будут защищать крупнейшую популяцию атлантического лосося от браконьеров. Специалисты WWF планируют опираться на успешный опыт камчатских коллег.

Инициативу Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы недавно поддержала губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Пилотный проект запущен на реке Варзуга – богатейшей реке Кольского полуострова, в которой еще до недавнего времени обитала самая крупная в Европе популяция семги.

Однако сейчас эксперты называют ее состояние депрессивным: по оценкам ученых с 2007 года численность варзугской популяции многократно сократилась, и этот процесс продолжается.

Причин много, но основной удар нанесло браконьерство, которое в значительной степени связано с развитием сплавного туризма.

Сил государственной рыбоохраны недостаточно – штат и финансирование инспекторов не позволяют надежно охранять все семужные реки Мурманской области.

Всемирный фонд дикой природы ставит амбициозную задачу: усилить работу государственной рыбоохраны путем создания института общественных инспекторов.

Уже в рамках пилотного проекта подобрана и обучается группа местных жителей, которые вместе с госинспекторами и представителями силовых структур будут патрулировать реку Варзуга круглогодично: и в летне-осенний период, когда осуществляется сплавной туризм, и зимой, когда браконьеры на снегоходах добираются до зимовальных ям и вылавливают производителей семги.

Основным партнером в этой работе будет выступать недавно созданный фонд «Мурманский лосось».

У WWF России уже есть успешный опыт создания общественных бригад на Камчатке.

За пять лет специалистам удалось объединить усилия местного населения и экологов, привлечь финансирование рыбопромышленников и нанести сокрушительный удар по браконьерству в бассейне на реки Большая, крупнейшей лососевой реки полуострова Камчатка, сообщает пресс-служба WWF.

После многих лет сокращения, ученые впервые зафиксировали рост численности нерестовых особей ценных видов тихоокеанских лососей.