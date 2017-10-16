16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманской области за ночь сгорели два автомобиля

13:5416 октября 2017Просмотров: 74

Спасатели Мурманской области потушили два автомобиля в Кировске и Мурманске.

Сегодня ночью, в 2:18 спасателям поступила информация о возгорании автомобиля в Кировске на улице Ленинградской, во дворе дома 18.

В результате пожара повреждено подкапотное пространство.

Позже ночью, в 3:55 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля в Мурманске на проспекте Ленина, 51.

В результате пожара выгорел моторный отсек и салон по всей площади, сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

Причины возгораний выясняются.

Читайте также
Прогноз погоды по Мурманской области на 17 октябряСветлане Макаровой дали 4 года колонииТВ-21 ищет корреспондента для соцсетейВ Мурманске женщина воткнула нож в легкое гражданскому мужу
В Мурманской области появятся антибраконьерские бригадыВ Кандалакше мужчина незаконно продал иномарку сожительницы«Вовремя»: стоит ли бороться с депрессией?Молодой житель Заполярья сбил насмерть велосипедиста в Ленинградской областиСборная России потеряла одну позицию в рейтинге ФИФАДевушка украла деньги, военный билет и наушники у жителя Североморска
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс