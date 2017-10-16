В Мурманской области за ночь сгорели два автомобиля

Спасатели Мурманской области потушили два автомобиля в Кировске и Мурманске.

Сегодня ночью, в 2:18 спасателям поступила информация о возгорании автомобиля в Кировске на улице Ленинградской, во дворе дома 18.

В результате пожара повреждено подкапотное пространство.

Позже ночью, в 3:55 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля в Мурманске на проспекте Ленина, 51.

В результате пожара выгорел моторный отсек и салон по всей площади, сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

Причины возгораний выясняются.