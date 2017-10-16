«Вовремя лайт»: стоит ли бороться с депрессией

Какое состояние человека характеризует депрессию? По каким признакам сам человек и его близкие могут заподозрить наличие депрессии? И к кому стоит обратиться в случае необходимости. И стоит ли расстраиваться по пустякам?
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