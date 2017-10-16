16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Житель Кандалакши ударил ножом знакомого во время нетрезвой ссоры

10:1516 октября 2017Просмотров: 81

В отдел полиции города Кандалакши поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 45-летнего мужчины с ножевыми ранениями грудной клетки, шеи, головы.

Оперативники опросили потерпевшего и  установили, что его ранил сосед по квартире.

Сотрудниками ППС был задержан и доставлен в отдел полиции ранее судимый за совершение тяжкого преступления безработный кандалакшанин 1968 года рождения.

Злоумышленник признался в содеянном. Он рассказал полицейским, что мужчины распивали спиртное, между ними возник конфликт. Подозреваемый схватил кухонный нож и нанес потерпевшему несколько ударов.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».  

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает МО МВД России «Кандалакшский».

Читайте также
17 октября в Мурманске откроется детский технопарк «Кванториум»Хромые трапы. Мурманск попал в черный список городов с нарушениями эксплуатации пассажирских траповИстребители Северного флота отработали перехват и уничтожение воздушных целей в дневное и ночное времяМарина Ковтун встретилась с делегацией Мурманской области на Всемирном фестивале молодежи и студентов
В Мурманске ожидается облачная с прояснениями погода«Главная партия»: Справедливая Россия и Коммунистическая партияВ Мурманске состоялась рабочая встреча полицейских Заполярья и ФинляндииМарина Ковтун посетила международный фестиваль молодежи в СочиВ Мурманске сотрудники полиции раскрыли кражу из автомобиляЮбилейный фестиваль "Северный характер" завершил прием заявок
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс