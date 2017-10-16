Житель Кандалакши ударил ножом знакомого во время нетрезвой ссоры

В отдел полиции города Кандалакши поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 45-летнего мужчины с ножевыми ранениями грудной клетки, шеи, головы.

Оперативники опросили потерпевшего и установили, что его ранил сосед по квартире.

Сотрудниками ППС был задержан и доставлен в отдел полиции ранее судимый за совершение тяжкого преступления безработный кандалакшанин 1968 года рождения.

Злоумышленник признался в содеянном. Он рассказал полицейским, что мужчины распивали спиртное, между ними возник конфликт. Подозреваемый схватил кухонный нож и нанес потерпевшему несколько ударов.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает МО МВД России «Кандалакшский».