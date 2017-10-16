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Журналист и телеведущий Андрей Малахов основал телекомпанию

11:0016 октября 2017Просмотров: 291

Андрей Малахов зарегистрировал организацию «ТВ Хит», которая займется производством проектов для телевидения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт журнала «StarHit», главным редактором которого является знаменитый ведущий.

Компания зарегистрирована 27 сентября. Генеральным директором компании «ТВ Хит» указана Александра Новикова, а Андрей Малахов занял должность генерального продюсера. 

Помимо прочего, согласно данным ЕГРЮЛ, «ТВ Хит» займется производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, изданием газет, журналов и периодических изданий, а также деятельностью в области звукозаписи и издания музыкальных произведений.

Напомним, что Андрей Малахов в августе объявил о своем уходе с Первого канала, где он работал с 1992 года, объяснив свой переход на телеканал «Россия 1» творческим кризисом и желанием карьерного роста. 

Фото: Instagram

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