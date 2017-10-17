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Активисты общественной организации взяли на контроль решение проблем жителей дома на улице Октябрьской в Мурманске

13:0117 октября 2017Просмотров: 31

В региональное отделение Общероссийского народного фронта обратились жители дома №12 по улице Октябрьской в Мурманске, обеспокоенные безопасностью пребывания во дворе и собственных квартирах.

На прилегающей к зданию территории отсутствуют тротуары, и это при том, что интенсивность дорожного движения существенно выросла после расширения автомастерской, расположенной в непосредственной близости.

Жители предлагают ограничить сквозной проезд вдоль дома, тем более, что попасть в мастерскую можно и другим путем.

Не меньшую опасность таит в себе состояние газовой системы, в чем общественники убедились во время инспекции.

По словам жильцов, они неоднократно обращались в газовую службу и управляющую организацию по поводу замены прогнивших ящиков для хранения баллонов газа и крепежей газовых труб на наружных стенах дома (здание не подключено к газовой магистрали), однако ответа так и не получили. 

Между тем вдоль дома, вплотную к фасаду, постоянно ездят машины – при малейшем гололеде автомобиль может занести.
Но и на этом проблемы мурманчан, проживающих в доме №12 по улице Октябрьской, не заканчиваются: с 1956 года к фасаду дома прикреплена растяжка столба электропитания.

При проезде троллейбусов здание вибрирует и постепенно разрушается. Ливневая канализация отсутствует. 

Как следствие, при обильных осадках или оттепели подъезды заливает водой. На территории детской площадки возведено административное здание, нет ни одной скамейки, придомовая территория не благоустроена, газоны используются в качестве автомобильной парковки, сообщает Onf.Ru 

Активисты ОНФ взяли эту ситуацию под контроль. Будут направлены соответствующие обращения.

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