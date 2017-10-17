Больше половины опрошенных россиян считают, что приносить деньги в семью должен мужчина

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвященного теме семейных ролей.

54% опрошенных возлагают ответственность за материальное обеспечение семьи на мужчину и лишь 1% - на женщину, еще 43% считают, что работать (приносить доход в семью) должен и муж, и жена.

Интересно, что если по первым двум вопросам серьезной разницы в ответах мужчин и женщин, представителей разных возрастных групп не фиксировалось, то в отношении материального обеспечения семьи мужчины чаще женщин заявляют о том, что деньги должен приносить в первую очередь муж (64% против 45%), среди респондентов разных возрастов выше всего эта доля в группе 25-34-летних (62%).