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Больше половины опрошенных россиян считают, что приносить деньги в семью должен мужчина

12:1517 октября 2017Просмотров: 80

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет  данные исследования, посвященного теме семейных ролей. 

54% опрошенных возлагают ответственность за материальное обеспечение семьи на мужчину и лишь 1% - на женщину, еще 43% считают, что работать (приносить доход в семью) должен и муж, и жена.

Интересно, что если по первым двум вопросам серьезной разницы в ответах мужчин и женщин, представителей разных возрастных групп не фиксировалось, то в отношении материального обеспечения семьи мужчины чаще женщин заявляют о том, что деньги должен приносить в первую очередь муж (64% против 45%), среди респондентов разных возрастов выше всего эта доля в группе 25-34-летних (62%).

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