Глава норвежского Минтранса положительно отнёсся к финской инициативе создания арктической железной дороги

Вероятнее всего, новый железнодорожный путь соединит финский Рованиеми с норвежским Киркенесом.

По словам министра транспорта Норвегии Хетила Сулвика-Ульсена, от этого смогут выиграть обе страны.

«Очень важно, и это в наших интересах, развивать Киркенес и район Варангера в качестве логистического узла, и с созданием новых дорог, железной дороги и морских портов все фрагменты складываются в единую картину», - рассказал Хетил Сулвик-Ульсен журналистам во время своего приезда на прошлой неделе.

Как сообщил министр, налажен хороший контакт с министром транспорта Финляндии Анне Бернер, а норвежские железнодорожные чиновники получили указание «работать в этом направлении».

«Я настроен очень позитивно», - подчеркнул Сулвик-Ульсен.

Именно финская сторона во главе с Анне Бернер занялась продвижением идеи создания железной дороги между севером Финляндии и норвежской Арктикой. Вероятнее всего, что она соединит финский Рованиеми с норвежским Киркенесом.

В июле этого года правительство Финляндии объявило, что Агентство транспорта Финляндии должно подготовить доклад, в котором будут изучены различные аспекты проекта, включая потенциальные объемы грузов, возможные трассы железных дорог, бизнес-модели и потребности.

Доклад будет подготовлен совместно с норвежской государственной компанией Bane NOR, отвечающей за железнодорожную инфраструктуру страны, до 28 февраля 2018 года.

«В случае наличия достаточных объемов, и если финны увидят, что Киркенес является интересным портом с точки зрения экспортных перевозок, то тогда это будет ситуация, в которой в выигрыше окажутся все», - говорит министр Сулвик-Ульсен.

«Если в докладе будет сделан вывод, что железная дорога принесет значительную пользу, то я полагаю, вероятность того, что мы что-то сделаем по этому поводу, окажется очень высокой».

Оценка идеи создания железной дороги будет проходить параллельно с процессом планирования создания нового крупного морского порта в Киркенес, которым занимается Дорожная администрация Норвегии.

По словам директора регионального управления Дорожнеой администрации Норвегии Турбьерна Наймака, новый порт станет «одним из самых важных в Норвегии», сообщает Independent Barents Observer.

«Мы построили эту дорогу в Россию, и сейчас нам необходимо продолжение в виде строительства нового крупного международного морского порта», - сказал Наймак в своем выступлении в Киркенесе на прошлой неделе.

В планы Дорожной администрации входит создание железнодорожного терминала на территории проектируемого порта. Другими важными участниками процесса являются местные муниципальные власти и Береговая администрация Норвегии.

Фото: Thebarentsobserver.Com