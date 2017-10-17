Гости Всемирного фестиваля молодежи пробежали 2017 метров по трассе «Формулы-1»

В символическом забеге на 2017 метров, который состоялся 16 октября на трассе «Формулы-1» приняли участие более 3400 человек из 73 стран.

Одной из главных особенностей забега стала его инклюзивность: около 60 участников с ограниченными возможностями приняли участие в соревновании на общих основаниях, причем нередко на дистанции можно было увидеть картину, когда абсолютно посторонние люди с улыбками подхватывали коляски и помогали сидящим в них людям обгонять других бегунов.

Некоторые участники восприняли забег как своеобразный карнавал: часть гостей брали с собой символику своих стран, другие совмещали спортивную одежду с элементами национальных костюмов, а один из участников вообще с ног до головы облачился в…колготки.

«Забег – это дружба народов. Люди разных национальностей здесь собрались вместе, и это здорово! Все мы – друзья, семья. Мы – единое целое», – поделился впечатлениями участник забега Артур Имаев из Башкортостана.

Бег – самый доступный вид спорта в мире, подчеркивают организаторы мероприятия. Поэтому и забег на 2017 метров направлен на объединение: его цель не обогнать соперника, а прийти к финишу всем вместе, сообщает Росконгресс.

Фото: Росконгресс