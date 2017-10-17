Молодой жительнице Мурманска грозит 15 лет колонии за продажу сильнодействующих наркотиков

Сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о причастности к незаконному обороту наркотиков 24-летней мурманчанки.

Полицейские задержали подозреваемую в момент закладки запрещенного вещества и доставили в отдел полиции. Наркотик был направлен на экспертизу.

Эксперты выяснили, что женщина пыталась продать психостимулятор, содержащий в своем составе N-метилэфедрон, массой 0,3224 грамма.

В отношении безработной жительницы Мурманска 1993 года рождения возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет.

Полицейским также стало известно, что в отношении подозреваемой сотрудниками отдела также возбуждено и расследуется уголовное дело по факту кражи, которую она совершила в конце августа текущего года, украв у своей бабушки с банковской карты 49 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Похищенные деньги она на момент задержания полицейскими потратила.