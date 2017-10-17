Мурманских призывников торжественно проводили на службу

В России продолжается осенний призыв. Сегодня в Мурманске у памятника Алеше в торжественной обстановке на службу проводили новобранцев, которые отправляются на Северный флот.

23 призывника уже надели военную форму. Проводить их на срочную службу пришли друзья и родные. Некоторые целыми семьями. Мамы чуть не плачут и фотографируются с сыновьями на память. Отцы переживают. Парни держатся отлично.



Владислав Школенко: «Нормально, положительные эмоции. Хочу служить. Готовы? Да, конечно».



Игорь Худынцев: «Готов к армии. Жду предстоящую службу в вооруженных силах Российской Федерации».

Александр Чуприн: «Хотите сами-то служить?

-Ну да.

А для чего?

-Родину защищать».



Всего во время этой осенней призывной кампании на службу отправляются 704 жителя Мурманской области.



Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «90% призывников будут проходить службу в частях Объединенного стратегического командования Северного флота, остальные в Западном военном округе. Преимущественно это части сухопутных войск, национальной гвардии, военно-космических войск».

Участники торжественного построения выслушали напутственные слова от военного комиссара, главы Мурманска и представителей Северного флота. Возложили цветы к мемориалу и пошли прощаться с родными до присяги.