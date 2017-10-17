Мурманских призывников торжественно проводили на службу

В России продолжается осенний призыв. Сегодня в Мурманске у памятника Алеше в торжественной обстановке на службу проводили новобранцев, которые отправляются на Северный флот.
23 призывника уже надели военную форму. Проводить их на срочную службу пришли друзья и родные. Некоторые целыми семьями. Мамы чуть не плачут и фотографируются с сыновьями на память. Отцы переживают. Парни держатся отлично.
Владислав Школенко: «Нормально, положительные эмоции. Хочу служить. Готовы? Да, конечно».
Игорь Худынцев: «Готов к армии. Жду предстоящую службу в вооруженных силах Российской Федерации».
Александр Чуприн: «Хотите сами-то служить?
-Ну да.
А для чего?
-Родину защищать».
Всего во время этой осенней призывной кампании на службу отправляются 704 жителя Мурманской области.
Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «90% призывников будут проходить службу в частях Объединенного стратегического командования Северного флота, остальные в Западном военном округе. Преимущественно это части сухопутных войск, национальной гвардии, военно-космических войск».
Участники торжественного построения выслушали напутственные слова от военного комиссара, главы Мурманска и представителей Северного флота. Возложили цветы к мемориалу и пошли прощаться с родными до присяги.