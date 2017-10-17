Мурманскому краеведческому музею сегодня исполнился 91 год

Сегодня в Мурманском областном краеведческом музее проходит День открытых дверей, приуроченный ко Дню рождения музея.

Вход на постоянные и временные выставки музея бесплатный для всех категорий посетителей.

Музей располагает 12 стационарными экспозициями, в которых рассказывается о природе края, его истории с древнейших времен, в довоенный период и в годы Великой Отечественной войны.

Северяне смогут посмотреть также временные выставки: «На дрейфующих льдах Арктики», выставку масштабных моделей, «Василий Теркин», «Поэт, сын земли Кольской».

В экспозиции «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» посетители музея встретятся с членами группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон», которые расскажут о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Мурмане, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мурманчане увидят униформу, снаряжение и обмундирование советских воинов.