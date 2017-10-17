16+
+
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Мурманскому краеведческому музею сегодня исполнился 91 год

12:3417 октября 2017Просмотров: 57

Сегодня в Мурманском областном краеведческом музее проходит День открытых дверей, приуроченный ко Дню рождения музея.

Вход на постоянные и временные выставки музея бесплатный для всех категорий посетителей.

Музей располагает 12 стационарными экспозициями, в которых рассказывается о природе края, его истории с древнейших времен, в довоенный период и в годы Великой Отечественной войны.

Северяне смогут посмотреть также временные выставки: «На дрейфующих льдах Арктики», выставку масштабных моделей, «Василий Теркин», «Поэт, сын земли Кольской».

В экспозиции «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» посетители музея встретятся с членами группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон», которые расскажут о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Мурмане, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мурманчане увидят униформу, снаряжение и обмундирование советских воинов.

Читайте также
Активисты общественной организации взяли на контроль решение проблем жителей дома на улице Октябрьской в МурманскеСевер в каждом из нас: Илья МоскаленкоБольше половины опрошенных россиян считают, что приносить деньги в семью должен мужчинаГости Всемирного фестиваля молодежи пробежали 2017 метров по трассе «Формулы-1»
В Мурманской области начинается региональный турнир по робототехникеВ Терском районе поймали пожилого браконьераНовый федеральный закон защитит тех, кто сообщил о коррупцииВ Оленегорске нетрезвый водитель пытался скрыться от дорожной полицииУчастники всемирного фестиваля молодёжи и студентов встретились с режиссёром и актером Владимиром МеньшовымВ Ковдорском районе продолжаются поиски пропавшего мужчины
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс