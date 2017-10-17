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«Незамерзающий дежурный»

20:1517 октября 2017Просмотров: 40

Дом, работа, шумный город. И так каждый день. А ведь так здорово просто взять и поехать на природу. А еще лучше на море. И ведь у нас есть своё настоящее море и как же оно прекрасно!

Меня зовут Михаил Аброськин, я «Незамерзающий дежурный». И сегодня я отправляюсь в море. Кто-то скажет, что для этого я выбрал не лучшее время года. Но, уверяю вас, всё совсем наоборот.

Погода сегодня прекрасная, а главное сезон морской рыбалки всё еще в разгаре! В общем, нет времени объяснять. Просто одеться потеплее, с собой схватить снасти, завести лодку и скорее – навстречу волнам и ветру. Конечно же я рассчитываю на хороший улов. Со мной, как всегда, верный друг оператор и компактная камера для особых случаев.

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