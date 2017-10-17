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«Норникель» – партнер Всемирного фестиваля молодежи и студентов

15:2717 октября 2017Просмотров: 62

Красочная церемония открытия масштабного форума состоялась накануне в Сочи.

Создателями представления в ледовом дворце «Большой» выступили известный продюсер Игорь Крутой и член Академии российского телевидения Алексей Сеченов.

Об этом сообщает «Таймырский телеграф».

Гостей поприветствовал президент Всемирной федерации демократической молодежи Никос Пападимитриу. Перед собравшимися зрителями выступили звезды российской эстрады.

После основной программы на сцену вышел президент России Владимир Путин и объявил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым.

Форум предполагает культурную, научно-образовательную и деловую программы, экспоцентр, выставки и кинопоказы, спортивные состязания. Одной из центральных станет площадка "Спортивный "Норникель ", состоящая из двух зон: шатра U-nickel sport point и баскетбольной площадки ЦСКА.

Гостям шатра будет предоставлена возможность интерактивно прокатиться на единственном в России аттракционе "Родельбан", спуститься в шахту настоящего рудника "Норникеля", подняться по канатной дороге вдоль горнолыжных трасс фанпарка "Бобровый Лог" (инвестиционный проект "Норникеля", один из ключевых объектов Универсиады 2019 года в Красноярске), а также попробовать традиционный сибирский напиток – сбитень.

Спортивно-развлекательная экспозиция, активные разминки и интеллектуальные конкурсы помогут гостям окунуться в настоящую спортивную атмосферу предстоящих международных студенческих игр.

Генеральным партнером Универсиады-2019, как известно, выступает "Норникель".

Не менее насыщенная программы ожидает любителей спорта на площадке БК ЦСКА, владельцем которого на протяжении многих лет также является компания "Норникель".

Фестиваль молодежи и студентов продлится по 22 октября. Организаторы мероприятия забронировали номера для размещения более 20 тыс. гостей.

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