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Организатор нелегального казино в Мурманске отправится под суд

14:2517 октября 2017Просмотров: 53

Cледователи завершили расследование уголовного дела по обвинению жителя Мурманска в незаконной организации азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Как выяснилось, с декабря 2014 по июль 2016 года обвиняемый организовал в жилых домах на проспекте Героев-Североморцев и улице Калинина в Мурманске проведение незаконных азартных игр с использованием игрового оборудования и интернета, а также средств связи.

Деятельность обвиняемого, 1973 года рождения, пресечена сотрудниками полиции.

В качестве игрового оборудования, на котором осуществлялось проведение незаконных азартных игр, использовались игровые автоматы и компьютеры, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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