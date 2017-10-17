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Подразделение Северного флота на острове Котельный первым завершило перевод техники на зимний режим эксплуатации

09:4517 октября 2017Просмотров: 53

Личный состав тактической группы Северного флота, дислоцирующийся на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова) в море Лаптевых, первым завершил перевод техники на зимний режим эксплуатации.

К работе в условиях низких температур была подготовлена вся колёсная и гусеничная техника. В рамках планового технического обслуживания была произведена замена масел, топлива и смазочных материалов, проверено электрооборудование, работа топливных систем и систем охлаждения.

Вся военная техника на острове Котельный хранится и обслуживается в тёплых боксах, защищённых от агрессивного воздействия погодных условий. Температура в них даже во время сильных морозов остаётся значительно выше нуля.

На вооружении тактической группы находятся береговые ракетные системы и системы ПВО на автомобильных шасси, а также гусеничные транспортёры, высокой проходимости.

Перевод на зимней режим эксплуатации техники активно проходит во всех соединениях и частях армии ВВС и ПВО, армейского корпуса, морской пехоты и материально-технического обеспечения Северного флота, расположенных в районах Крайнего Севера и Арктики.

Экипажи кораблей, подводных лодок и судов обеспечения готовят материальную часть к плаванию в зимний период.

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