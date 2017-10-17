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Полное видео программы «Новости»

20:0017 октября 2017Просмотров: 81

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 17 октября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Разбили булыжником окно забрались в магазин и украли водку. В Мурманске поймали малолетних воришек.

Пытался сбежать от полицейских и опрокинулся в кювет на чужой машине. Мурманчанина могут посадить за угон.

Осень - время платить налоги. Почему люди, чтобы отдать деньги вынуждены стоять в очереди?

Осенний призыв в разгаре. Мурманские новобранцы пошли служить на флот.

Творить, познавать, изобретать и делать мир лучше. Технопарк «Кванторум» открылся в Мурманске.

Лайф - Таня - На фестивале есть традиция, фишка - обмениваться значками, которые они привезли с собой Призы за приятное общение или кто больше соберет значков. Репортаж из фестивального Сочи.

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