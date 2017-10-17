Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 17 октября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Разбили булыжником окно забрались в магазин и украли водку. В Мурманске поймали малолетних воришек.



Пытался сбежать от полицейских и опрокинулся в кювет на чужой машине. Мурманчанина могут посадить за угон.



Осень - время платить налоги. Почему люди, чтобы отдать деньги вынуждены стоять в очереди?



Осенний призыв в разгаре. Мурманские новобранцы пошли служить на флот.



Творить, познавать, изобретать и делать мир лучше. Технопарк «Кванторум» открылся в Мурманске.



Лайф - Таня - На фестивале есть традиция, фишка - обмениваться значками, которые они привезли с собой Призы за приятное общение или кто больше соберет значков. Репортаж из фестивального Сочи.

