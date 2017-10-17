16+
+
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Участники всемирного фестиваля молодёжи и студентов встретились с режиссёром и актером Владимиром Меньшовым

10:4517 октября 2017Просмотров: 92

Стоя и бурными овациями участники и волонтёры фестиваля встретили Владимира Валентиновича. Советский и российский актёр кино и телевидения пообщался с молодёжью перед показом фильма, который многие смотрели десятки раз: «Москва слезам не верит».

 Кинорежиссёр рассказал, что когда он прочёл сценарий, ему он совсем не понравился. Но над картиной поработать согласился.

 «Создавать фильмы это - большая ответственность, потому как одна из задач кинокартин - воспитывать нравственность поколений», - сказал Владимир Валентинович. - «Поэтому важно лично для себя выбрать путь и следовать ему, как в целом по жизни, так и в работе».

Режиссер считает, что с годами нетленными остаются черты характера, такие как честь, достоинство, уважение, трудолюбие. А на вопрос из зала «Как стать хорошим актёром?» Владимир Меньшов ответил просто: «Хорошим актёром можно стать, если в тебе сочетаются три вещи: талант, трудолюбие и удача».

Кстати, об удаче. В Меньшова не верили коллеги по цеху, когда он работал над известной кинолентой. Но Владимир Валентинович в процессе съемок прочувствовал фильм и был уверен, что все делает правильно. И всё же, когда после премьеры узнал, что в Москве люди по три месяца стоят в очереди за билетами в кино, был очень удивлен. Следующей неожиданностью стала американская кинопремия «Оскар».

Перед отправкой фильма на конкурс американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» первые сцены из второй серии фильма и вовсе хотели вырезать. Меньшов был против.

Убрали кадры или нет, он не знал. В этот момент Владимир Валентинович уехал в отпуск, а когда вернулся, выяснил, что картину оставили без изменений. А почему? Потому что Брежневу понравилось.

Торжественный вечер в Лос-Анджелесе состоялся 31 марта. Но, учитывая 12 часовую разницу с Москвой, сообщение о награде Меньшов получил 1 апреля. Естественно, долго не мог поверить, что это - не шутка.

Владимира Валентиновича засыпали вопросами, организаторы были вынуждены остановить беседу, сославшись на плотный график работы кинозала. Но участников было не удержать, они подарили Владимиру Меньшову значки с эмблемами своих городов, сувениры, магниты и даже сборник стихов собственного сочинения.

Читайте также
В Терском районе поймали пожилого браконьераНовый федеральный закон защитит тех, кто сообщил о коррупцииВ Оленегорске нетрезвый водитель пытался скрыться от дорожной полицииВ Ковдорском районе продолжаются поиски пропавшего мужчины
Более 60 вылетов выполнили лётчики Северного флота для испытаний судна «Эльбрус» в Баренцевом мореЯм нет? В Мурманской области общественники подвели промежуточные итоги «Карты убитых дорог»Подразделение Северного флота на острове Котельный первым завершило перевод техники на зимний режим эксплуатацииВладимир Путин ввел санкции против КНДРЗима близко. В Мурманской области ожидается дождь и мокрый снег«Вовремя лайт»: стоит ли бороться с депрессией
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс