Устроивший гонки с полицейскими мурманчанин рискует сесть за угон

Мурманский автоугонщик рискует попасть в колонию за ночную поездку на чужой машине. Правда, сначала его подлечат в больнице после аварии. Лихач устроил опасные гонки с полицейскими.

Во время операции «Нетрезвый водитель» инспекторы в Первомайском округе заметили подозрительный автомобиль. Водитель ехал, нарушая правила. Требование полицейских остановиться он проигнорировал и утопил педаль газа, провоцируя аварийные ситуации. Как оказалось, машину «Митсубиси Каризма» он угнал из автосервиса, где сам работал, чтобы покататься. Такое вождение представляло реальную опасность для людей.



Чтобы остановить гонщика, полицейские несколько раз выстрелили в машину. Но водитель не хотел сдаваться. На 86 километре Серебрянки он не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. Получил травмы. Судимого мурманчанина 82 года рождения до этого уже лишили прав за пьянку за рулем. Сейчас за угон ему грозит до 5 лет лишения свободы.