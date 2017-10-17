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В Ковдорском районе продолжаются поиски пропавшего мужчины

10:3017 октября 2017Просмотров: 151

Полиция разыскивает пропавшего без вести Михальченко Валерия Ивановича 1971 года рождения.Местонахождение мужчины неизвестно родственникам с 7 октября 2017 года.

Приметы: рост 185-190 см, плотного телосложения, лицо круглое, волосы на голове отсутствуют.

Был одет: черная кепка, синяя ветровка, синие джинсы с потертостями, синие кроссовки с белыми полосками.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Михальченко Валерия Ивановича, просьба сообщить в полицию по телефонам 8 (81535) 7-48-71, 8-999-091-60-38, 02 или 102, либо в в отряд ППД «МурманСпас» по телефонам 8-811-311-70-20, 8-811-339-89-41.

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