В Мурманске открылся детский технопарк «Кванториум»

Сегодня в мурманском центре дополнительного образования «Лапландия» состоялась торжественная церемония открытия детского технопарка «Кванториум». В церемонии принял участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.



Поздравляя детей и педагогов, первый заместитель главы региона отметил, что решение Президента и Правительства Российской Федерации о создании в стране сети детских технопарков – это реализация стратегического плана интеллектуального прорыва в развитии России, укрепления авторитета нашей страны.

В цеха и лаборатории «Кванториума» пришли почти триста энергичных и перспективных, талантливых и пытливых ребят, желающих быть на самом острие передовых открытий в науке, технике и технологиях.



«Здесь найдут свое призвание и получат первый производственный опыт сотни будущих высококлассных специалистов, так необходимых для развития экономики нашего арктического края. Наша Родина обязательно должна стать лидером в создании уникальных современных технологий, и создавать эти технологии предстоит именно вам», – подчеркнул Алексей Тюкавин.





