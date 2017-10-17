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В Мурманске открылся детский технопарк «Кванториум»

16:0017 октября 2017Просмотров: 67

Сегодня в мурманском центре дополнительного образования «Лапландия» состоялась торжественная церемония открытия детского технопарка «Кванториум». В церемонии принял участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Поздравляя детей и педагогов, первый заместитель главы региона отметил, что решение Президента и Правительства Российской Федерации о создании в стране сети детских технопарков – это реализация стратегического плана интеллектуального прорыва в развитии России, укрепления авторитета нашей страны.

В цеха и лаборатории «Кванториума» пришли почти триста энергичных и перспективных, талантливых и пытливых ребят, желающих быть на самом острие передовых открытий в науке, технике и технологиях.

«Здесь найдут свое призвание и получат первый производственный опыт сотни будущих высококлассных специалистов, так необходимых для развития экономики нашего арктического края. Наша Родина обязательно должна стать лидером в создании уникальных современных технологий, и создавать эти технологии предстоит именно вам», – подчеркнул Алексей Тюкавин.


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