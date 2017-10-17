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В Мурманске подростки забрались в магазин и украли водку

20:1017 октября 2017Просмотров: 94

В Мурманске полицейские задержали подростков, которые ночью забрались в супермаркет. Случилось все на улице Орликовой. А сообщение поступило от бдительных граждан.

Полицейские, прибыв на место происшествия, увидели лишь выломанную дверь и разбитое стекло. Воры орудовали булыжником. Проникли в магазин, утащили с прилавка пять бутылок водки. И убежали с места преступления.

Информация была передана всем патрульным нарядам. Приметы нарушителей - 13-15 лет. И вскоре полицейские задержали сначала одного парня, потом еще двух.

Свой поступок подростки объяснили тем, что хотели выпить, но иного способа достать алкоголь не нашли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Наказание по ней - до пяти лет.

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

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