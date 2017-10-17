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В Мурманске полицейские бегали за школьниками, укравшими водку из супермаркета

13:3617 октября 2017Просмотров: 353

В мурманскую полицию поступило сразу несколько сообщений от бдительных граждан о том, что подростки пытаются проникнуть в супермаркет на улице Орликовой.

Полицейские, прибыв на место происшествия, выяснили, что неизвестные лица - на вид 13-15 лет - выломали входную дверь и, разбив стекло второй двери булыжником, проникли в магазин.

Украв пять бутылок водки, подростки скрылись в направлении центра Мурманска.

Опросив очевидцев, полицейские установили приметы нарушителей и передали их всем патрульным нарядам Мурманска.

В районе дома №6 по Кольскому проспекту спустя непродолжительное время сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили схожего по приметам подростка, который, заметив полицейских, попытался скрыться, но был задержан.

Спустя несколько минут еще двоих несовершеннолетних обнаружил другой наряд патрульно-постовой службы на проспекте Кирова, подростки также пытались убежать от полицейских, но были задержаны.

Часть похищенного была изъята в момент задержания, остальное молодежь успела выкинуть.

Свой поступок подростки объяснили тем, что хотели выпить, но иного способа достать алкоголь не нашли, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 5 лет колонии.

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