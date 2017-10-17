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В Мурманской области начинается региональный турнир по робототехнике

11:4517 октября 2017Просмотров: 143

В Мурманской области в рамках фестиваля научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики» начинается региональный турнир по робототехнике – открытие сезона 2017/2018. 

Состязания, организованные Министерством образования и науки Мурманской области, будут проходить 17 и 18 октября в центре дополнительного образования «Лапландия» (г.Мурманск, пр.Героев-североморцев, 2, холл II этажа).

В турнире примут участие более 200 школьников Мурманской области из 16 муниципалитетов.

Начало турнира 17 октября в 14.30. Продолжение соревнований 18 октября с 11.30.

В программу включены следующие состязания: в категории Wedo – «Сумо», «Чертёжник», «Лего-конструирование «Адаптация базовой модели»; первый шаг в робототехнику – «Кегельринг», «Drag Raсing»; свободная категория – «Шорт-трек», «Чертёжник», «Сортировщик», «Голодные игры шагающих роботов», «Гонка по линии»; творческая категория – «Живопись в стиле LEGO» на тему «Моя малая Родина» (к 80-летию Мурманской области).

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