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В Оленегорске нетрезвый водитель пытался скрыться от дорожной полиции

11:0017 октября 2017Просмотров: 95

В Оленегорске ночью сотрудники Росгвардии получили в радиоэфире информацию о преследовании нарядом ДПС автомобиля марки «БМВ», водитель которого отказался остановливаться.

В результате совместных действий сотрудников ДПС и Росгвардии после непродолжительного преследования автомобиль был заблокирован на одной из улиц города.

Водитель автомобиля «БМВ» 1984 года рождения имеет признаки опьянения, а также выяснилось, что молодой человек лишен водительских прав и подвергнут наказанию по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает Управление Росгвардии по Мурманской области.

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