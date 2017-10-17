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В погоне за фестивальными сувенирами. Чем занимаются мурманчане в Сочи?

20:0117 октября 2017Просмотров: 85

В Сочи набирает обороты Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Гостей - 30 тысяч со всего мира. Делегация Мурманской области - 45 человек. В их числе корреспонденты ТВ-21 - Татьяна Юлусова, Владимир Школьников и Лиана Мхитарян. Они стараются посетить максимум мероприятий и к тому же успеть еще репортаж снять. И более - отправить в Мурманск. А интернет - как сообщают ребята - в эти дни в Сочи загружен до предела. Но все-таки удается. Вот что мы получили сегодня из фестивального Сочи.

Лиана Мхитарян: «Мы приехали в особенное место, где мы можем получить специальную сувенирную продукцию для участников фестиваля. Это небольшая коробочка, в которой есть карандаши, открытки, что-то еще».

Владимир Школьников: «Но главное - все идут за значками. Это уникальный значок, свидетельствующий о том, что ты являешься участником фестиваля. Попробуем его получить.
Значки - в зеленых коробочках, коробочки - в экипировочном центре, экипировочный центр - на территории фестиваля. Пускают туда только аккредитованных участников, да и им приходится проходить проверку, как в аэропорту».

Владимир Школьников, Лиана Мхитарян: «Так, ну что, ищем экипировочный центр. Он где-то в той стороне. Обычно нужно идти туда, где видишь толпу.

-Это всё очередь, которую нам сейчас необходимо будет пройти. В очередях здесь вообще проводишь достаточно много времени, но что делать, всем хочется получить значок, или сходить на обед. Вот, мы как раз дошли до нашей очереди».

Как рассказывают наши журналисты, в очереди на вход на территорию фестиваля можно провести до часа, на обед - до двух часов. Что поделать - на территории фестиваля одновременно могут находиться 30 000 участников и волонтеров.

«Очереди везде! Например, если тебе хочется сесть в автобус и уехать к себе в отель, то придется отстоять…

- Ребят, сколько вы простояли, чтобы дойти до сюда?

- Около часа примерно. Долго вообще приходится ждать здесь?

- Да, очень долго, постоянно!

Тем временем, ребята вовремя выяснили, что стоять в очереди для них – бессмысленно».

Лиана Мхитарян, Александр Рябинкин: «Прекращена выдача! Написано - нету зеленых коробочек! Толпа стоит, но я не знаю, может быть, за телефонами.

- Вот так вот, если хочешь получить что-нибудь, надо вставать в семь часов утра и занимать очередь, как в поликлинику».

Коробку с сувенирами, и главное - заветным значком ребята сегодня, увы, не получили. Попробуют еще раз, завтра.

Татьяна Юлусова: «И кстати о значках. На фестивале есть традиция, фишка - обмениваться значками, которые они привезли с собой. При этом нужно выполнять задания. Мне пока похвастаться нечем, у меня всего один значок. Но я попробую найти людей, которые преуспели в этом».

Получить значки и здесь не просто, заканчиваются в момент! Традиция обмена-очень популярна. Откуда она пошла - неизвестно. Но скорее всего, это просто ещё один добрый жест в общении между людьми, которых порой разделяют тысячи и тысячи километров.

Никита Рыбин: «Для меня очень важен вот этот значок. Он связывает меня с бессмертным полком. Его подарила мне девочка из Москвы. Этот значок из Калининграда, это значок фестиваля. Самый ценный».

Чтобы получить значок - нужно выполнять задания - разместить фото в интернете, ответить на вопросы о регионе или пройти импровизированный квест.

Денис Моисеенко: «Что нужно сделать, чтобы добыть значок. Нужно быть коммуникабельным. Нужно находить к каждому контакт. Общаюсь я мало. Нужно больше взаимодействовать».

Краснодар не только гостеприимный, но и оказался богатым на значки. Татьяне повезло. Вопрос задали простой.

«Краснодар согласился дать мне значок. Но не просто так! Что мне нужно сделать? Чтобы получить значок вам нужно сказать в чём фишка этого карандаша. А я знаю. Недавно подарила такой карандаш шеф-редактору. Его можно посадить и вырастет растение».

Есть те, кто за два дня уже успели собрать целую коллекцию и претендуют уже на чужие значки. Но после нескольких минут общения и Татьяна получила свой первый приз - именно за коммуникабельность и приятное общение.

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