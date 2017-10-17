В Терском районе поймали пожилого браконьера

В ходе очередного рейда сотрудниками полиции был задержан 63-летний житель поселка Умба. Он на надувной резиновой лодке установил сеть в районе мыса Турий и поймал одну семгу.

Браконьер пояснил, что об уголовной ответственности за незаконную добычу семги с помощьюрыболовных сетей он знал, однако понадеялся на удаленность водоема и удачу.

В отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает МО МВД России «Кандалакшский».

В Мурманской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Путина». Сотрудники полиции патрулируют реки и озера, акватории заливов Кольского полуострова с целью пресечения фактов незаконной добычи водных биологических ресурсов.