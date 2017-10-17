Владимир Путин ввел санкции против КНДР

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий ограничения в отношении КНДР в ответ на проведение ею ядерных испытаний. Указ состоит из 39 страниц и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно тексту указа, Россия приостанавливает научно-техническое сотрудничество с КНДР, за исключением обменов в области медицины.

Также документ останавливает поставки из России в КНДР продукции, предметов, материалов, оборудования и технологий. В частности, российским компаниям и лицам запрещается приобретать у КНДР медь, никель, серебро и цинк.

Кроме того, РФ оставит дипломатическим представительствам и консульствам КНДР не более одного банковского счета.

Из указа следует, что КНДР запрещается использовать недвижимое имущество на территории России в целях, не связанных с дипломатической и консульской деятельностью.