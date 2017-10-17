16+
+
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Во Дворце спорта «Дельфин» Заполярного состоялись отборочные семейные старты

15:0517 октября 2017Просмотров: 63

За право представлять Кольскую ГМК на финальных соревнованиях в Сочи боролись семь команд Печенгского района.

Открылся семейный праздник тремя водными эстафетами - участники продемонстрировали лучшие спортивные качества в гонках на матрасах, ловле «жемчуга» и заплывах на скорость с помощь только одной руки.

Об этом сообщает Kn51.ru. 

Далее настала очередь «сухопутных» конкурсов. Семейные команды соревновались в меткости, ловкости, умении поддержать друг друга на всех этапах состязаний. Всего организаторы подготовили восемь эстафет.

В итоге третье место заняла семья Смирновых (55 баллов), второе место - у Рыжиковых (39 баллов), ну а бесспорным победителями семейных стартов с 17 баллами стали никельчане Андрей, Вита и Есения Константиновы.

За плечами Константиновых немало спортивных, а главное семейных побед. В 2013 году они стали победителями соревнований в Сочи, еще трижды (в 2012, 2014, 2015) становились их призерами.

Победители соревнований, помимо кубков и медалей, в качестве награды получили от компании ценные призы и подарки, а все участники - заряд бодрости и хорошего настроения. Уже 3 ноября семья-победительница будет бороться за лидерство с сильнейшими командами на финальных состязаниях в Сочи.

Читайте также
В Мурманске открылся детский технопарк «Кванториум»С начала года в Мончегорском районе поймали 138 нетрезвых водителейЗавтра в Мурманске состоится музейное занятие «Путешествие к Северному полюсу»Глава норвежского Минтранса положительно отнёсся к финской инициативе создания арктической железной дороги
Мурманчанин сфотографировал редкое атмосферное явление в Северном мореПолное видео программы «Дневные новости»Организатор нелегального казино в Мурманске отправится под судВ Мурманске полицейские бегали за школьниками, укравшими водку из супермаркетаМолодой жительнице Мурманска грозит 15 лет колонии за продажу сильнодействующих наркотиковАктивисты общественной организации взяли на контроль решение проблем жителей дома на улице Октябрьской в Мурманске
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс