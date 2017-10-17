Во Дворце спорта «Дельфин» Заполярного состоялись отборочные семейные старты

За право представлять Кольскую ГМК на финальных соревнованиях в Сочи боролись семь команд Печенгского района.

Открылся семейный праздник тремя водными эстафетами - участники продемонстрировали лучшие спортивные качества в гонках на матрасах, ловле «жемчуга» и заплывах на скорость с помощь только одной руки.

Об этом сообщает Kn51.ru.

Далее настала очередь «сухопутных» конкурсов. Семейные команды соревновались в меткости, ловкости, умении поддержать друг друга на всех этапах состязаний. Всего организаторы подготовили восемь эстафет.

В итоге третье место заняла семья Смирновых (55 баллов), второе место - у Рыжиковых (39 баллов), ну а бесспорным победителями семейных стартов с 17 баллами стали никельчане Андрей, Вита и Есения Константиновы.

За плечами Константиновых немало спортивных, а главное семейных побед. В 2013 году они стали победителями соревнований в Сочи, еще трижды (в 2012, 2014, 2015) становились их призерами.

Победители соревнований, помимо кубков и медалей, в качестве награды получили от компании ценные призы и подарки, а все участники - заряд бодрости и хорошего настроения. Уже 3 ноября семья-победительница будет бороться за лидерство с сильнейшими командами на финальных состязаниях в Сочи.