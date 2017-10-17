Военная техника на острове Котельный готова работать в морозы

Военнослужащие Северного флота на острове Котельный первыми перевели технику на зимний режим эксплуатации. Это восточный сектор Арктики, море Лаптевых, Новосибирские острова.

К работе в сильные морозы подготовили все машины, поменяли масло, проверили электрооборудование, топливные системы и системы охлаждения. Вся военная техника на Котельном хранится и обслуживается в теплых боксах. На вооружении тактической группы находятся береговые ракетные системы и системы ПВО на автомобильных шасси, а также гусеничные транспортёры высокой проходимости. Сейчас на зимний режим работы переводят технику во всех подразделениях, расположенных в районах Крайнего Севера и Арктики. Экипажи кораблей, подводных лодок и судов обеспечения готовятся к плаванию в зимний период.