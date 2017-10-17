Впервые в жюри фестиваля «Северный Характер» – «великолепная семерка» женщин из четырех стран

Десятый юбилейный кинофестиваль «Северный Характер» станет первым в истории, работы которого будут оценивать исключительно женщины.

Возглавит работу «Женского жюри» известный шведский режиссер Гунилла Брески, которая сама не раз становилась обладателем Гран-При «Северного Характера», а позже входила в состав жюри. Среди самых известных ее работ – документальные фильмы об истории второй мировой войны.

Еще один постоянный участник судейский команды – также режиссер из Швеции, родившаяся в России, Валентина Свенссон.

Впервые на фестиваль приедут в качестве членов жюри сценарист, режиссер, продюсер Екатерина Головня и режиссер - в прошлом мурманчанка - Елена Васюкова. Норвегию представит режиссер и монтажер, автор фильмов о путешествиях Линэ Хальворсен. Режиссер и путешественница из Финляндии Кари Яаскелайнен также вошла в состав жюри.

Замыкает «великолепную семерку» главный редактор телекомпании ТВ-21 Эльвира Серга – опытный «судья» творческих состязаний.

Организаторы фестиваля признаются, что гендерная особенность юбилейного жюри – чистой воды случайность, а все вошедшие в судейскую команду журналисты, режиссеры и продюсеры – профессионалы высокого класса, хорошо известные в кинематографических и телевизионных кругах разных стран.