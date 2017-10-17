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Все бомбы сбиты, задачи выполнены. Экипажи МиГ-31 тренировались в Мончегорске

20:0517 октября 2017Просмотров: 67

Далее блок военных новостей. В Мончегорске состоялись совместные учения экипажей самолётов МиГ-31 авиаполка объединения военно-воздушных сил и ПВО Северного флота. Военные летчики отработали практические навыки перехвата и уничтожения воздушных целей.

При выполнении задач истребители МиГ-31 действовали парами. Постановку целей им обеспечивали лётчики бомбардировщиков Су-24. Они сбрасывали учебные бомбы, которые истребители - перехватчики уничтожали ракетами класса «воздух-воздух».

В ходе учения самолёты поднимались в воздух как днём, так и в ночное время для выполнения тренировочных задач. Навык перехвата воздушных целей успешно отработали 8 экипажей МиГ-31.

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