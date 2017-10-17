Все бомбы сбиты, задачи выполнены. Экипажи МиГ-31 тренировались в Мончегорске

Далее блок военных новостей. В Мончегорске состоялись совместные учения экипажей самолётов МиГ-31 авиаполка объединения военно-воздушных сил и ПВО Северного флота. Военные летчики отработали практические навыки перехвата и уничтожения воздушных целей.

При выполнении задач истребители МиГ-31 действовали парами. Постановку целей им обеспечивали лётчики бомбардировщиков Су-24. Они сбрасывали учебные бомбы, которые истребители - перехватчики уничтожали ракетами класса «воздух-воздух».



В ходе учения самолёты поднимались в воздух как днём, так и в ночное время для выполнения тренировочных задач. Навык перехвата воздушных целей успешно отработали 8 экипажей МиГ-31.