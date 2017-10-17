16+
+
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Ям нет? В Мурманской области общественники подвели промежуточные итоги «Карты убитых дорог»

10:0017 октября 2017Просмотров: 41

Эксперты Общероссийского народного фронта в Мурманской области подвели промежуточные итоги реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в регионе.

На начало октября жители Заполярья отметили на интернет-ресурсе 168 проблемных объектов общей протяженностью около 55 км, 43 участка уже отремонтировано: на 24 выполнен ямочный ремонт, на 19 – капитальный.

Автомобилисты особенно отмечают качество выполненных работ на автодороге Североморск – Мурманск (в районе Росляково и на въезде в ЗАТО).

Участок у Мохнаткиной пахты был в настолько удручающем состоянии, что объезжать его приходилось по встречной полосе, что существенно повышало риск аварийности.

Однако результатами ремонтной кампании довольны не все. Состояние улицы Карла Маркса в районе дома №57 уже четыре года вызывает возмущение автолюбителей, сообщает пресс-служба ОНФ.

Движение в этом районе достаточно плотное – здесь осуществляется проезд к трем детским садам и близлежащим домам. В целом же пользователи сайта «Карта убитых дорог» в Мурманской области отмечают большое количество проблемных объектов.

Как результат, сегодня Мурманск занимает 83 строчку в рейтинге качества дорог городов России, составленном дорожной инспекции ОНФ, опустившись сразу на 45 пунктов по сравнению с 2015 г.

«Все объекты, вошедшие в топ-10 по мнению граждан, внесены в планы ремонта на 2017 г. и 2018 г., восемь из них уже отремонтированы. Это говорит о пользе проекта и позволит нам в последующие годы улучшить свои позиции, в том числе, в рейтинге дорожной инспекции ОНФ», – сказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Мурманской области Андрей Шарков.

Читайте также
Подразделение Северного флота на острове Котельный первым завершило перевод техники на зимний режим эксплуатацииВладимир Путин ввел санкции против КНДРЗима близко. В Мурманской области ожидается дождь и мокрый снег«Вовремя лайт»: стоит ли бороться с депрессией
Убийство рыбака в лесной избушке и ночная авария на железнодорожном переезде. #СВОДКАТВ21Мурманчане на Всемирном фестивале молодежи и студентовБывшего депутата Светлану Макарову посадили за миллионные хищенияПоддался на уговоры и… стал преступником. Жителю Никеля грозит срок за помощь в покупке наркотиковАнтимонопольная служба разработала план снижения цен на контрацептивыЖениться по-новому расписанию. В Печенгском районе изменился график приема в отделах ЗАГС
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс