Ям нет? В Мурманской области общественники подвели промежуточные итоги «Карты убитых дорог»

Эксперты Общероссийского народного фронта в Мурманской области подвели промежуточные итоги реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в регионе.

На начало октября жители Заполярья отметили на интернет-ресурсе 168 проблемных объектов общей протяженностью около 55 км, 43 участка уже отремонтировано: на 24 выполнен ямочный ремонт, на 19 – капитальный.



Автомобилисты особенно отмечают качество выполненных работ на автодороге Североморск – Мурманск (в районе Росляково и на въезде в ЗАТО).



Участок у Мохнаткиной пахты был в настолько удручающем состоянии, что объезжать его приходилось по встречной полосе, что существенно повышало риск аварийности.

Однако результатами ремонтной кампании довольны не все. Состояние улицы Карла Маркса в районе дома №57 уже четыре года вызывает возмущение автолюбителей, сообщает пресс-служба ОНФ.



Движение в этом районе достаточно плотное – здесь осуществляется проезд к трем детским садам и близлежащим домам. В целом же пользователи сайта «Карта убитых дорог» в Мурманской области отмечают большое количество проблемных объектов.



Как результат, сегодня Мурманск занимает 83 строчку в рейтинге качества дорог городов России, составленном дорожной инспекции ОНФ, опустившись сразу на 45 пунктов по сравнению с 2015 г.

«Все объекты, вошедшие в топ-10 по мнению граждан, внесены в планы ремонта на 2017 г. и 2018 г., восемь из них уже отремонтированы. Это говорит о пользе проекта и позволит нам в последующие годы улучшить свои позиции, в том числе, в рейтинге дорожной инспекции ОНФ», – сказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Мурманской области Андрей Шарков.