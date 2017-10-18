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20 октября откроется выставка художников Мурманской области «Заполярье–2017»

10:1518 октября 2017Просмотров: 25

«Заполярье»: так называется ежегодная выставка произведений художников Мурманской области, которая традиционно проходит в конце календарного года. На выставке представлены произведения художников Мурманской области, созданные в 2016–2017 годах и воплотившие тему Севера.

Об этом сообщает Мурманский областной художественный музей.

По сложившейся традиции на выставке представлены работы художников из разных городов Мурманской области. Произведения опытных художников, получивших известность не только в России, но и за рубежом, соседствуют в экспозиции с работами молодых авторов.

«Заполярье–2017» – это накопление уникального творческого потенциала, развитие и сохранение изобразительного искусства и народного художественного творчества, как части общей культуры Кольского края. Выставка даст посетителям богатый материал для размышлений о современных тенденциях и направлениях развития изобразительного искусства на Кольском Севере сегодня, а также станет большим подарком для всех любителей изобразительного искусства.

Торжественное открытие выставки состоится 20 октября в 17:00. «Заполярье» завершит работу 19 ноября 2017.

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