Деловая среда: программа для бизнеса и о бизнесе

Экологические аспекты развития стратегических производств и модернизацию промышленных предприятий в соответствии с задачей сокращения выбросов обсудили участники конференции «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере», которую в Красноярске провёл «Норникель» в партнёрстве с Сибирским федеральным университетом.

Сибирский Федеральный Университет принимает активное участие в экологических конференциях «Норникеля» с 2010 года. Но все они проходили в Норильске. В Год Экологии ученых, представителей власти, надзорных органов и крупнейших предприятий края, а также общественных организаций впервые объединила авторитетная экспертная площадка в Красноярске.

Елена Безденежных, вице-президент - статс-секретарь - руководитель Блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель»: «Это шестая конференция, которую мы проводим и мы благодарны Сибирскому Федеральному Университету, что предоставили нам такую площадку, потому, что пять раз мы уже обсуждали проблемы на наших площадках и нам очень хочется, чтобы в этот процесс были вовлечены и наши коллеги из «РУСАЛа», «СУЭКа»… И очень хотелось бы отметить активность наших экологических российских организаций, которые в этот раз принимают участие в нашей конференции и открыто будут говорить о тех проблемах, которые стоят в Российской Федерации перед экологами, перед предприятиями, перед властью и перед обычными людьми, которые тоже хотят внести свой вклад в экологию».

Александр Усс, временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края: «Я хотел бы поблагодарить компанию «Норильский никель», за то, что они свою уже традиционную конференцию перенесли сюда и таким образом создали более благоприятные организационные условия для включения в эту очень нужную деятельность, я имею в виду защиту окружающей среды, экологию, и своих коллег по такому «клубу» крупных предприятий, общественность и представителей науки. Я уверен, что сегодня будут найдены новые организационные механизмы, которые позволят, как это принято говорить, объединить усилия всех сторон с тем, чтобы баланс между промышленной активностью и экологией будет разумный найден, и ни у кого не вызывало никаких вопросов, кто и что здесь делает».

По словам Александра Усса, конференция станет поворотным шагом в деле оздоровления экологической ситуации в Красноярском крае. Главное - появилась воля крупных предприятий, для того, чтобы и финансово и специалистами доказать своё беспокойство за благополучие простых людей.

Александр Усс, временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края: «А самое главное – понимание людей, что от обычной риторики по принципу «Вперёд! Ура! Навек!» мы начинаем дорогу, которая не даст результатов через 2-3 месяца, но будет уверенность в том, что через 2-3 года мы будем жить во многом в другом крае и в другом городе».

Уверенности на этой дороге должен прибавить и специально созданный фонд, который начнёт работу в ближайшие недели.

Александр Усс, временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края: «И участие в поддержке этой работы – и научных исследований и контрольных мероприятий, поддержки как учёных так и общественности, будут принимать сами компании, к которым мы имеем большие претензии. То есть, контроль за ними будем осуществлять мы, но на более надёжной финансовой почве и естественно максимально открыто».

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Развитие Арктики - общая задача государства и бизнеса – об этом говорила на заседании экспертного совета Госдумы член экспертного совета, вице-президент компании Норникель Елена Безденежных.

«Норникель» принял участие в первом пленарном заседании экспертного совета Государственной Думы по вопросам законодательного обеспечения развития Арктического региона страны. Члены совета обсудили проблемы нормативно-правовой базы, которые мешают развитию российской Арктики и предложили рекомендации, которые позволят выработать методологические подходы для формирования концепции новой Стратегии развития районов Крайнего Севера. Член экспертного совета, вице-президент компании Норникель Елена Безденежных обратила внимание участников заседания на деятельность компании и ее значение в развитии Арктики, а также рассказала о масштабных проектах государственно-частного партнерства, реализуемых компанией. В их числе реконструкция аэропорта «Норильск», прокладка в Норильский промышленный район волоконно-оптической линии связи и программа переселения жителей Крайнего Севера в районы с благоприятным климатом. Кроме того, Безденежных проинформировала экспертный совет о высоком уровне финансирования социальных программ компанией и экологических решениях «Норникеля», направленных на существенное снижение выбросов вредных веществ в атмосферу – это закрытие Никелевого завода в Норильске и реализация «Серного проекта». Вице-президент также отметила, что реализация крупных производственных, социальных и экологических проектов, реализуемых бизнесом в условиях Арктики, станет эффективнее и, как следствие, выгоднее для государства и бизнеса, если получит государственную поддержку. Например, в форме налогового стимулирования. По ее словам, также следует рассмотреть возможность учета амортизационных отчислений по крупномасштабным капитальным вложениям, осуществляемых в ходе природоохранной деятельности в Арктической зоне, с применением повышающего коэффициента 3.

Елена Безденежных, экспертного совета, вице-президент компании «Норникель»: «Принятие такого законопроекта позволит реализовать крупные инвестиционные программы природоохранного назначения в Арктике, а также обеспечить поддержку внедрения новых технологий и производств в регионе. При этом общее улучшение экологической обстановки будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию арктических регионов страны».